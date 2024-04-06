اعترافات المتهم بسرقة مليونى جنيه من سيارة: نفذت الجريمة بأسلوب كسر الزجاج

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات السيارات في منطقة الظاهر.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، واعترف بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج ، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.



