اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أبريل 2024 01:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات المتهم بسرقة مليونى جنيه من سيارة: نفذت الجريمة بأسلوب كسر الزجاج

السبت، 06 أبريل 2024 01:00 ص
اعترافات المتهم بسرقة مليونى جنيه من سيارة: نفذت الجريمة بأسلوب كسر الزجاج حبس-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة محتويات السيارات في منطقة الظاهر.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، واعترف  بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الزجاج ، وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة ، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.


 







سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث

جرائم سرقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة