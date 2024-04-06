استشاري صدر تحذر من مخاطر خلطات التنظيف من الكلور والمنظفات قبل العيد

كتبت إيناس البنا

قبل قدوم العيد تتبع الكثير من النساء طقوس التنظيف العميقة للبيت كله استعداد لفرحة العيد، وقد تقوم بعمل خلطات مركزة لزيادة التنظيف دون أن تعلم أن ذلك قد يشكل خطر على صحتها.

من جانبها كشفت الدكتورة داليا الشعراوى أستاذ مساعد الأمراض الصدرية كلية الطب جامعة طنطا، أن المواد الكيميائية الموجودة فى منتجات التنظيف لها تأثير سلبى قوى على الجهاز التنفسى خاصة إذا استخدمت بشكل مفرط بداية من التهاب الحنجرة والجزء العلوى التنفسى الذى بدوره يؤدى إلى صعوبة شديدة فى التنفس أو الاختناق، بالإضافة إلى إمكانية حدوت التهابات مناعية شديدة بالنسيج الرئوى قد تتطلب ضرورة توجه الطبيب فورًا إلى المستشفى لمحاولة إسعافه وتلقى العلاج اللازم.



وأشارت أستاذ الأمراض الصدرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التعرض المتكرر لهذه المواد العضوية قد ينتج عنه التهابات رئوية مزمنة تؤدى إلى تليفات رئوية شديدة.



وشددت الطبيبة على ضرورة تجنب مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الشعب الهوائية التعرض لهذه المواد لما له من تأثير سلبى على صحتهم بداية من صوت الكحة الشديد الذى قد يستمر لأسابيع مع ضيق شديد بالتنفس أو قد يحدث انخفاض نسبة الأكسجين بالدم.

ونصحت الطبيبة باستخدام تركيزلت مخففة من الكلور أثناء التنظيف بواقع ١ مكيال من الكلور إلى ١٠ مكايل من المياه مع ضرورة تهوئة المكان جيدا أثناء وبعد التنظيف مع ضرورة ضمان عدم ملامسته مباشرة للجلد وارتداء ماسك طبى أثناء التنظيف.