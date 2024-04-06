إعلان حالة الطوارئ فى كازاخستان بسبب فيضانات هى الأكبر منذ 80 عاما

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قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، إن الفيضانات التى غمرت مناطق عديدة فى كازاخستان هى الأكبر منذ 80 عاما..مشيرا إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى 10 مناطق بالجمهورية.



ووفقا لما ذكره موقع/روسيا اليوم/؛ فقد أصدر رئيس كازاخستان توجيهاته للحكومة بتخصيص الأموال الضرورية للقضاء على عواقب الفيضانات واسعة النطاق.. مشددا على أن المبالغ يجب أن تكون متناسبة مع الأضرار التى لحقت بالمواطنين.



ووفقا للرئيس الكازاخستاني، فقد وقعت كارثة طبيعية، ربما تكون "أكبر كارثة من حيث حجمها وعواقبها خلال أكثر من 80 عاما"، حيث شدد الرئيس توكايف على أن الشيء الأهم هو منع وقوع خسائر بشرية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إنقاذ وإجلاء 46755 شخصا من مناطق الفيضانات، فيما أفادت وزارة حالات الطوارئ فى كازاخستان بأن 3171 منزلا ما زال مغمورا بالمياه.