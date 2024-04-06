إصابة 5 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق ميت جابر - منيا القمح أمام عزبة النقطة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي بمنيا القمح لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كلا من: "نبوية عبدالفتاح" 35 عاما، و"أحمد محمود" 28 عاما، و"محمود وليد" 18 عاما، وشقيقه "ياسر وليد" 20 عاما، و"أحمد عبدالفتاح" 35 عاما، مقيمين بمركز منيا القمح، مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق ميت جابر - منيا القمح أمام عزبة النقطة بمركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.