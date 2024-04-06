اليوم السابع
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إصابة 16 عاملا فى حادث اصطدام مينى باص بسور دائرى الهرم

السبت، 06 أبريل 2024 08:20 م
إصابة 16 عاملا فى حادث اصطدام مينى باص بسور دائرى الهرم ارشيفية
عبد الرحمن سيد

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أصيب 16عاملا بشركة عقارات في حادث تصادم مينى باص بسور حديدى أعلى الطريق الدائرى الهرم وتم نقلهم للمستشفى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين أعلى نزلة الطريق الدائرى بمنطقة الهرم .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومين بسيارات الإسعاف وتبين  بالفحص  أثناء سير “ميني باص” تابع لشركة عقارات شهيرة  أعلى نزلة الدائري وبه 16 عاملًا وموظف بالشركة، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديدي للكوبري، وإصابتهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية .


 







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