إصابة عامل بطلق نارى على يد مزارع بسبب الخلاف على أرض زراعية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى الجديد عامل يبلغ من العمر 25 سنة محولا من مستشفى جرجا العام على إثر تعرضه لطلق نارى بالفخد الأيمن على إثر قيام مزارع بإطلاق النار عليه بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية بدائرة المركز وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى في مشاجرة بسبب الخلاف على الأرض الزراعية بدائرة مركز جرجا وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقى لاعلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول المدعو وائل م ا ع 25 سنة عامل يقيم بمركز جرجا إلى مستشفي جرجا العام مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيمن " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة

وبسؤال المصاب اتهم المدعو صدقي م ر ا 24 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية بذات الناحية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقربإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.