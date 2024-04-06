إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار فى المعادى

كتب ـ كريم صبحى

قررت نيابة المعادى، إحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، واعترف المتهمون خلال التحقيقات بالتورط في أعمال التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمعادي.

وتمكنت الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسـم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليـه وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثــــار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 أمتار، وأدوات الحفر والتنقيب.