أكبر وصول أسبوعى.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 40 رحلة طيران دولية أوروبية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، أكبر وصول طيران أسبوعى، حيث تصل 40 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 151 رحلة طيران أسبوعية تصل المطار بداية من اليوم السبت حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة .



وتبين من رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول 20 رحلة طيران من بولندا، و5 رحلات من التشيك، و7 رحلات من ايطاليا، 4 المانيا، ورحلة من العاصمة المحرية بودابست، ورحلة من هولندا، واخرى من دولة بلجيكا، ورحلة من سويسرا .

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على الوافدين فور وصولهم ارض المهبط وتسهيل الاجراءات لهم ونقلهم الى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.



يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى 151 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة منها المانيا والتشيك وبولندا وايطاليا والمجر وبلجيكا وهولندا.



