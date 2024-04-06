أخبار × 24 ساعة.. التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية متاح للجميع

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وزارة التعليم: التقديم للمدارس المصرية اليابانية متاح للجميع ولا يوجد تحويلات

ليلة القدر .. وزارة الأوقاف تعلن برنامج ليلة الـ 27 بالمساجد

وزير المالية: نستهدف خفض العجز والدين العام.. وتـحقيق فائض أولى 3.5%

وزارة الأوقاف: سجلنا أعلى عائد يومى وشهرى لصكوك الإطعام فى تاريخ المشروع

فوز فريق محافظة الأقصر بكأس الدورة الرمضانية لكرة القدم.. صور

وزير الأوقاف: أكثر من خمسة آلاف وجبة إفطار بمسجد عمرو بن العاص فى القاهرة

الصحة: فحص 1.2 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال شهر رمضان المبارك

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد تيودور بلهارس وجامعة الجلالة الأهلية

وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك