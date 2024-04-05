ولي العهد السعودى: ندعم الأردن فيما يتخذه من إجراءات للحفاظ على استقراره

وكالات

أعرب ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي الخميس، مع ملك الأردن عبد الله الثاني، عن دعم المملكة "فيما تتخذه الحكومة الأردنية من إجراءات للحفاظ على أمن الأردن واستقراره".

وأكد ولي العهد السعودي "وقوف المملكة مع الأردن الشقيق في هذه الظروف"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان، بأن الاتصال تناول "العلاقات التاريخية المتينة التي تربط البلدين والشعبين"، و"مجمل التطورات في المنطقة، لا سيما الأوضاع المأساوية في غزة".

وأعرب الملك عبد الله الثاني عن "اعتزازه بمستوى العلاقات الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها بالمجالات كافة"، وفق البيان الأردني.

وأكد ملك الأردن "ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".