وزير خارجية التشيك يعلن تقديم 10 ملايين كرونة إضافية كمساعدات لغزة

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قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي اليوم /الجمعة/ إن بلاده ستقدم 10 ملايين كرونة تشيكية إضافية (الدولار = 23 كرونة) لبرنامج الأغذية العالمي من أجل المساعدات الإنسانية في غزة.



وأضاف ليبافسكي - في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "براغ الدولي" - أنه "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث يوجد تهديد حقيقي بحدوث مجاعة".



كان الرئيس التشيكي بيتر بيفل قد أعلن عن تخصيص 5 ملايين كرونة تشيكية للمدنيين الفلسطينيين من خلال برنامج الأغذية العالمي، وذلك خلال زيارته لإسرائيل في شهر يناير الماضي.