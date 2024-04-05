اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 03:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية التشيك يعلن تقديم 10 ملايين كرونة إضافية كمساعدات لغزة

الجمعة، 05 أبريل 2024 02:01 م
وزير خارجية التشيك يعلن تقديم 10 ملايين كرونة إضافية كمساعدات لغزة أطفال غزة
أ ش أ

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قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي اليوم /الجمعة/ إن بلاده ستقدم 10 ملايين كرونة تشيكية إضافية (الدولار = 23 كرونة) لبرنامج الأغذية العالمي من أجل المساعدات الإنسانية في غزة.


وأضاف ليبافسكي - في منشور عبر منصة "إكس" نقله راديو "براغ الدولي" - أنه "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الوضع الإنساني المتدهور في غزة، حيث يوجد تهديد حقيقي بحدوث مجاعة".


كان الرئيس التشيكي بيتر بيفل قد أعلن عن تخصيص 5 ملايين كرونة تشيكية للمدنيين الفلسطينيين من خلال برنامج الأغذية العالمي، وذلك خلال زيارته لإسرائيل في شهر يناير الماضي.







وزير خارجية التشيك

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