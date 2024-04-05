وزير خارجية إسبانيا: الاعتراف بفلسطين سيتم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء

فاطمة شوقى

أكد وزير الخارجية والتعاون الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيتم الاتفاق عليه من قبل مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، سيشرح القرار لاحقًا للكونجرس، ودافع في الوقت نفسه عن موقف إسبانيا القيادى في هذا الشأن.

وأوضح ألباريس، في تصريحات للصحفيين ببروكسل في ختام اجتماع وزراء خارجية الناتو، أنه سيكون هناك ، قرار من مجلس الوزراء، وهو من يتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية لإسبانيا، قبل شهر يوليو المقبل، كما لقد توقع سانشيز ذلك، وفي وقت لاحق سوف يشرح الرئيس ، هذا القرار في الكونجرس.



وادعى الوزير، الموقف القيادي، الذي تتمتع به إسبانيا فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين، وأشار إلى الوثيقة التي وقعها سانشيز مع زعماء أيرلندا ومالطا وسلوفينيا، والتي تعهدوا فيها باتخاذ الخطوة عندما تنشأ الظروف.



وأشار ألباريس إلى أنه على ، اتصال دائم مع الشركاء الأوروبيين والعرب، الذين عبروا عن امتنانهم لهذا الموقف القوي الذي تتمتع به إسبانيا، فيما تواصل شركاء آخرون من خارج الاتحاد الأوروبي أيضا مع إسبانيا لمعرفة الموقف.



من ناحية أخرى، أعرب الوزير مرة أخرى عن أسفه وأدانه لمقتل 7 أشخاص من منظمة الشيف خوسيه أندريس العالمية المركزية للمطبخ (WCK) غير الحكومية في قصف الجيش الإسرائيلي لمركباتهم في غزة، في إطار العدوان الإسرائيلي، كما كرر مطالبته بفتح تحقيق لتوضيح ما حدث بالضبط، وتوضيح المسئول ، محذرا باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بعد انتهاء التحقيق.

ولن تكتفي إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ، كما أعلن الرئيس بيدرو سانشيز، يوم الاثنين الماضي ، في بداية جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، ولكنها ستدعم أيضًا انضمامها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وفقًا لمصادر دبلوماسية.