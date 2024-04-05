اليوم السابع
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خلال ترأسها اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى..

وزيرة التضامن: التعاقد مع سفارة فرنسا لتقديم سلات غذائية للمساهمة فى دعم غزة

الجمعة، 05 أبريل 2024 12:58 م
وزيرة التضامن: التعاقد مع سفارة فرنسا لتقديم سلات غذائية للمساهمة فى دعم غزة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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ترأست الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشادت القباج بالجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والمتطوعون إزاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، وهذا ما يشهد به الجميع سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي من المنظمات الأممية، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في إتاحة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، هذا بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى في الضغط على الجانب الإسرائيلي بشتى الأشكال لإتاحة المزيد من المساعدات الإنسانية.

كما أثنت القباج على الجهود الدؤوبة التى يقدمها المتطوعون، والذين يشكلون جزءا أساسياً من نجاح منظومة الإغاثة في مصر.

وشهد الاجتماع مناقشة التوسع في الشراكات مع عدة جهات دولية لتعزيز المساعدات الموجهة إلى غزة، ولتقوية البنية التحتية والمخزنية والتكنولوجية لجمعية الهلال الأحمر المصري، وزيادة قدراتها للاستعداد والاستجابة لأي طوارئ تحدث داخل مصر أو خارجها ، وقد تمت الموافقة على إنشاء مخزن جمركي في مدينة العريش بالمنطقة المخصصة لذلك الغرض، وذلك بعد إتاحة المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة مساحة أرض يمكن تخصيصها لهذا الغرض، وبعد موافقة جهاز تنمية شمال سيناء، كما تمت الموافقة على التعاقد مع السفارة الفرنسية لتقديم سلات غذائية كمساهمة في المطبخ الإنساني بالشيخ زويد، والموافقة على الاتفاقية الموقعة مع منظمة الصحة العالمية بشأن دعم المنظمة لجهود الهلال الأحمر المصري في الأزمة الحالية كما تمت أيضاً الموافقة على توقيع بروتوكول تعاون مع احدى المؤسسات لدعم جهود الهلال الأحمر في المطبخ الإنساني في الشيخ زويد، وتجهيز وجبات غذائية في النصف الثاني من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.







وزيرة التضامن

الهلال الأحمر المصرى

مساعدات مصر لقطاع غزه

مساعدات الهلال الأحمر المصرى لقطاع غزة

المساعدات الإنسانية لغزة



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