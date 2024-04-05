وزراء الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة يتابعون مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي لبحث المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات وكذا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بطاقة (۱۲۰۰) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (۳۰) ميجاوات/ساعة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من قِبل الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة والتكليفات الصادرة لكل الجهات المعنية بسرعة تنفيذ هذه المشروعات حتي يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام.

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال ثلاث مراحل، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المنظومة حيث تم في هذا الصدد الإنتهاء من عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات وتم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة حيث تم التسليم الابتدائي لمصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل وذلك بطاقة (20) طن/الساعة وكذا التسليم الابتدائي لمصنع دار السلام بمحافظة سوهاج لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة (20) طن/الساعة، كما تم الإنتهاء من مصنع تونا الجبل لتدوير المخلفات بمحافظة المنيا وجارى تسليم مصنع دفرة بمحافظة الغربية، وتم الإنتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-1) بطاقة (20) طن/ساعة وتم التنسيق مع استشاري وزارة البيئة للوصول إلى منتج مصري بالنسبة لهذا الخط "مستقبل-1" وتم الاتفاق النهائي على البدء في تنفيذه، كما تم الإنتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-2) بطاقة (40) طن/ساعة، مضيفاً أنه في إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.

ونوّه الوزير "محمد صلاح" إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لإقامة خط لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت استكمالاً لخطة تحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يومياً.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه فيما يتعلق بمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة؛ قام المختصون بوزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لربط محطة معالجة المخلفات الصلبة بشبكة الجهد المتوسط وفي انتظار موافقة محافظة الجيزة على توفير موقع لإقامة المباني الخاصة بموزع القدرة الخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية لإستقبال (30) ميجا وات حِمل مستمر وذلك قبل البدء فى أعمال التشغيل الفعلي لمحطة أبو رواش حتى يتسنى للتحالف المنفذ للمشروع "رينيرجي جروب بارتنرز" البدء فى عمل الرسومات والأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

بدورها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على وجود تعاون مثمر وجاد بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي فى العديد من الملفات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك والتي تعود بالنفع على المواطن المصري، وعلى رأسها التعاون في ملف الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، لافتةً إلى اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى ضرورة مواصلة العمل الذي بدأ منذ حوالي خمس سنوات لبناء المنظومة، واستكمال البنية التحتية والتي من خلالها يتم توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات المختلفة فضلاً عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تصنيع خط تدوير المخلفات من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي يعد نموذجا تجريبيا يستهدف توطين الصناعة وتقليل الاستيراد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، وسيتم العمل على تكراره في أكثر من محافظة، بما سيعزز منظومة إدارة المخلفات، موضحة أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تتولى الإشراف على اعداد التصميمات الفنية واعتمادها من خلال الاستشاريين الفنيين والإشراف على تصميم العقود.

وشددت وزيرة البيئة على حرص الحكومة على استكمال كل خطوة تم تحقيقها على الأرض في تنفيذ المنظومة والبنية التحتية لها، وذلك لمواجهة تحدي الموائمة بين ما هو مخطط له وما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، موضحة أن سيتم مراعاة عند تصميم المصنع تنفيذ المرافق والبنية التحتية لتستوعب اية توسعات مستقبلية دعما لمنظومة إدارة المخلفات، كما سيتم الحرص على الاستفادة المثلى من التمويل المخصص لتنفيذ المشروع وتوفير سبل الاستدامة.

ومن جانبه أكد اللواء/ هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة علي توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي الذى يلقى اهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسعى إلى إحداث تغيير حقيقى يشعر به المواطن في مستوى النظافة في مختلف محافظات الجمهورية خاصةً في ظل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة "ثابتة ومتحركة" وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشكلات والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشروعات الجارية في منظومة المخلفات والتي يتم التعاقد عليها ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة أو مع شركاء التنمية من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بصورة سريعة ودخول تلك المشروعات للخدمة وبصفة خاصة المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات أو المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة .

وأكد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم للشركات والجهات الوطنية العاملة في مجال المخلفات الصلبة وبصفة خاصة مصانع التدوير وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والبيئة في هذا القطاع وكذا تقديم التيسيرات والتسهيلات التعاقدية اللازمة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ودعم الصناعة المصرية في هذا المجال فيما يخص توفير المعدات وإنشاء خطوط تدوير المخلفات الصلبة وأن تكون بأفضل كفاءة وجودة وأسعار تنافسية ومناسبة .

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن جميع الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات تعمل كفريق واحد يسعى لتعزيز مساعي الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ المشروعات التي تساهم فى تحسين النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين في جميع المحافظات وكذا تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة وذلك فى المدن والمراكز والقرى والتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة الحيوية