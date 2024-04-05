والدة أحد ضحايا حادث الدهس ببورسعيد: يوم جنازته كانت زفة للجنة

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل منزل الطالب عمر شريف، الذي توفي في حادث الدهس أمام كلية العلوم، وادي راح ضحيته 3 طلاب جامعيين وسيدة.

وقالت والدة الطالب المتوفي عمر شريف، إنها افتقدت فلذة كبدها، فلقد كان شاباً طيباً حنوناً، موضحة أنها حدثت لها صاعقه عندما علمت الخبر.

وأشارت إلى أنها احتسبت نجلها الوحيد شهيداً عند الله، وكان حلم حياتها ان تزوجه، ولكن جنازته كانت يوم زفافه إلى الجنة بإذن الله، مؤكده أنها راضية تمام الرضى مما حدث، ولكنها آلام الفراق.

كانت محافظة بورسعيد شهدت يوم حزين بسبب حادثة سير تعد هي الأسوأ في تاريخ المحافظة، والذي راح ضحيتها 4 أشخاص من بينهم سيدة، بكتهم القلوب قبل العيون وباتت قلوب ذويهم يعتصرها الألم ويأكلها الحزن وتوشحت شوارع المحافظة بالسواد حزنا على أبنائها طلاب جامعة بورسعيد والسيدة المتوفاة.

وفي مشهد مرعب، تم تداول فيديو لكاميرا مراقبة كشفت اتجاه السيارة يشكل سريع بجانب السيارة في شارع 23 ديسمبر، وحينها صدم سائق السيارة - طالب، لثلاث طلاب وسيدة تبلع من عمرها 50 سنه، وصدمهم في سيارة أخرى كانت تقف بجوار الرصيف، فلقيا اثنين منهما مصرعهما في الحال، وتم نقل اثنين آخرين إلى مستشفى الزهور المركزي.



أسفر الحادث، عن مصرع عمر شريف، ورضا السيد البدوى تبلغ من العمر 50 عام، بينما توفي كلا من : محمد الشامي، محمد خميس على فترات مختلفة من ليلة الإثنين الماضي.