واردات مصر من السيارات ترتفع إلى 216 مليون دولار يناير الماضى

كتب مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من السيارات ارتفاعا كبيرا مع بداية العام الجارى 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث كانت الأعلى استيرادا بين الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي الواردات من السيارات بلغت نحو 216 مليون و282 ألف دولار في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 112 مليون و403 ألف دولار في شهر يناير عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 104 مليون و425 ألف دولار، وبنسبة زيادة نحو 90٪.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع العجز فى الميزان التجارى خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023، حيث بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.08 مليار دولار في يناير 2024، مقابل 3.32 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 37.2%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 25.3٪، حيث بلغت 5.54 مليار دولار في شهر يناير 2024، مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.