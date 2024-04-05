محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين في المسابقات القرآنية

شمال سيناء - محمد حسين

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الفائزين في المسابقات القرآنية، خلال الاحتفال بليلة القدر الذي نظمته المحافظة بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، بمنحهم شهادات التقدير والجوائز المالية.

وأكد المحافظ إقامة 4 مسابقات للقرآن الكريم ذات جوائز ماليه قيمه ، مشيرا إلي تضاعف أعداد المتسابقين بالمقارنة بالعام الماضي. وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، موجها التحية لأسر الفائزين على الجهود المبذولة في تحفيظ أبنائهم القران الكريم.

وأشار المحافظ الى أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الأهداف المنشودة للمسابقة كونها فرصة عظيمة للارتقاء بمستوى تلاوة القرآن الكريم، إضافة إلى تحفيز أبناء المحافظة على المشاركة في المسابقات الكبرى، وتقديمهم كنموذج يحتذى به في التحلي بأخلاق القرآن الكريم.

من جانبه قال الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، إنه تم تنفيذ 4 مسابقات للقرآن الكريم وهي المسابقة المحلية السنوية المشتركة بين وزارة الأوقاف والمحافظة وجوائزها بقيمة 200 ألف جنيه، والمسابقة القرآنية على روح المرحوم فاروز قويدر وجوائزها بقيمة 100 ألف جنيه، والمسابقة القرآنية على روح المرحوم ابراهيم محمد فخرو وجوائزها بقيمة 100 ألف جنيه، معلنا عن تكريم 534 فائزا من عموم المحافظة.

وأضاف مرزوق، أن مستويات مسابقة القرآن الكريم المشتركة أربعة وهي حفظ 5 أجزاء من القران الكريم للمرحلة الابتدائية، والمستوي الثاني حفظ 10 أجزاء للمرحلة الإعدادية، والمستوي الثالث في حفظ نصف القران الكريم للمرحلة الثانوية والجامعية، والمستوي الرابع في حفظ القرآن الكريم كاملا للجميع.

