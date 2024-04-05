محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان نائبًا عن الرئيس السيسى

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ونواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظةالقاهرة، ووزارة الأوقاف، وذلك بمسجد السيدة زينب .

وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها امام وخطيب مسجد السيدة زينب زكاة الفطر وحق الله تعالى فى المال .



محافظ القاهرة بصلاة الجمعة



جانب من صلاة الجمعة