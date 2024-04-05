اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان نائبًا عن الرئيس السيسى

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:45 م
محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان نائبًا عن الرئيس السيسى محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم بحضور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، ونواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظةالقاهرة، ووزارة الأوقاف، وذلك بمسجد السيدة زينب .

وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها امام وخطيب مسجد السيدة زينب زكاة الفطر وحق الله تعالى فى المال .

محافظ القاهرة بصلاة الجمعة
محافظ القاهرة بصلاة الجمعة

 

جانب من صلاة الجمعة
جانب من صلاة الجمعة

 

القيادات الدينية والتنفيذية بصلاة الجمعة
القيادات الدينية والتنفيذية بصلاة الجمعة

 







شهر رمضان

مسجد السيدة زينب

القاهرة

محافظ القاهرة



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