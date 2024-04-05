مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية فى جلسة اليوم

إيمان حنا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، و القضية الفلسطينية.

ومعروض على مجلس الأمن هذا الشهر، مواضيع تتعلق بفلسطين، وهي بالإضافة إلى الحرب على غزة، مشروع قرار فرنسي، وعضوية فلسطين بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى الاجتماع الشهري الذي يعقد عادة في الثلث الأخير من كل شهر.

من جهة أخرى، بعثت المجموعة العربية برسالة، بالتوازي مع رسالة دولة فلسطين، تؤيد حصول فلسطين على كامل العضوية في الأمم المتحدة، وقعتها منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز.

وتم رفع الرسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت رسميا، من مجلس الأمن الدولى، تجديد النظر فى طلب قدمته فى 2011 لتصبح عضوا كامل العضوية فى الأمم المتحدة، حيث إنها تتمتع حاليا بصفة "دولة مراقب" لا يحق لها التصويت على القرارات التي تتبناها بالجمعية العامة.

وقال المبعوث الفلسطينى لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري ينعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط لكن لم يتحدد موعد للتصويت بعد.