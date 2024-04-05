ما هى أرقام شكاوى مخالفة تعريفة الركوب بالجيزة؟

كتبت - مرام محمد

تستقبل غرفة العمليات الرئيسة بمحافظة الجيزة، المنعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، بلاغات المواطنين بشأن أي سلوكيات استغلالية من قبل بعض سيارات السرفيس سواء بمخالفة التعريفات المحددة لخطوط السير أو تجزئة وتقسيم خط سير المركبات، وذلك عبر الأرقام التالية:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على جهاز السرفيس والأحياء والمراكز والمدن بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، المتضمن خط السير والأجرة المقررة وتعليقها بمواقع واضحه داخل المواقف الرسمية لتوعية المواطنين وضمان عدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة، بتكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

يُذكر أن محافظة الجيزة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إليهم من كافة قطاعات المرافق والخدمات، علاوة على المخالفات والتي تشمل الحوادث والكوارث والبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وانقطاع التيار الكهربائي والمياه ومشاكل الصرف الصحي، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة، وذلك على النحو التالي:

1- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).



3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).



4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.



5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444 .