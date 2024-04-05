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فرق تسد.. حيل نفسية لحسن الصباح للتفرقة بين "الحشاشين"

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:00 م
فرق تسد.. حيل نفسية لحسن الصباح للتفرقة بين "الحشاشين" حسن الصباح
كتبت مروة محمود الياس

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التفرقة تجعلك السيد، هذا هو منهج حسن الصباح، في مسلسل الحشاشين الذى يعد أهم وأبرز مسلسلات رمضان 2024، والذى يسيطر فيه حسن الصباح الذى يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، على مجموعة "الحشاشين" بطرق خبيثة ومهيمنة، وبادعاء قدرته على ادخال الناس الجنة.

فى أكثر من حلقة مؤخرًا، ظهر حسن الصباح وهو يحاول التفرقة بين تابعيه ومساعديه المخلصين، بطرق وحيل نفسية كثيرة، أولها الوقيعة بينهم، والكذب على كل منهم لإفشاء العداوة.

عن هذا التصرف يقول الدكتور جمال فرويز استشارى النفسية جامعة عين شمس، أن حسن الصباح ينتهج منهج النرجسيين الأشرار، حيث يعمد إلى حيل نفسية للتفرقة بين تابعيه ومساعديه رغم إخلاصهم جميعًا له، إلا أن منهج التفرقة للنرجسي السيكوباتى منهج مميز، يساعده ويمكنه من السيطرة الكاملة على الجميع، طالما دبت العداوة بينهم.

وأوضح بعض الحيل التي استخدمها الصباح في منهج التفرقة والسيادة:

إلحاق الأذى النفسى بالضحية لإشعاره بحاجته للراغب في السيطرة وهو حسن الصباح.
يضمن ولاءهم بإرهابهم نفسيًا وبإفشاء العداوة لكى يلجأ الجميع إليه.
يرهق الضحية نفسيًا من خلال بث الأفكار الشريرة والعداوة والبغضاء والكره والتنافس غير الشريف.
يضع ويصنع العراقيل النفسية لهم لضمان ولائهم له.
اللعب على مشاعر الكره والبغضاء.
اضطرابهم نفسيًا، وجعلهم يعانون من قلق نفسى لإضعافهم.







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