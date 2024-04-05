اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 05:59 م
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ضبط 86 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة

الجمعة، 05 أبريل 2024 05:13 م
ضبط 86 مخبزا لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة حمله تموينيه - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 86 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.







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محافظة البحيرة

مخابز

مخابز مخالفة

تموين البحيرة




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