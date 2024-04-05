ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر ممليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).



وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص) بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) وضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام و ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية ، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب).