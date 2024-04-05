اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:41 م
ضبط نصف مليون قطعة ألعاب نارية في حملات أمنية العاب نارية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخصين) بمحافظة الشرقية ، وبحوزتهما ( أكثر ممليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام).


وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص) بمحافظة أسيوط ، وبحوزته (أكثر من 300 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) وضبط (شخصين) بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهما ( حوالى 150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام و ضبط (شخصين) بمحافظة أسوان ، وبحوزتهما (40 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام) وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بمحافظة بالإسكندرية ، وبحوزته (أكثر من 3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام– لوحة ورقية مثبت بها عدة أوراق مالية وألعاب).

 

 







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