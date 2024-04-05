ضبط سيدة استولت على مليوني جنيه من سيدتين بزعم شراء ملابس من الخارج

محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية في ضبط سيدة بالدقهلية لقيامها بالإستيلاء على أكثر من مليون جنيه من سيدتين بدعوى إستيراد ملابس من الخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (سيدتين).. بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على (1,317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطها.. وإعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.