اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 02:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط سيدة استولت على مليوني جنيه من سيدتين بزعم شراء ملابس من الخارج

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:46 م
ضبط سيدة استولت على مليوني جنيه من سيدتين بزعم شراء ملابس من الخارج ارشيفية
محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط سيدة بالدقهلية لقيامها بالإستيلاء على أكثر من مليون جنيه من سيدتين بدعوى إستيراد ملابس من الخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (سيدتين).. بتضررهما من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على (1,317 مليون جنيه) نظير شراء ملابس لهما من الخارج إلا أنها لم تف بذلك أو رد المبالغ المالية لهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطها.. وإعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 







شراء ملابس

ملابس من الخارج

الداخلية

الامن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة