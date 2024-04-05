اليوم السابع
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ضبط سائق توك توك قتل مواطنا في المعصرة

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:50 م
ضبط سائق توك توك قتل مواطنا في المعصرة رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

 

 







الأجهزة الأمنية

أمن القاهرة

قتل مواطن

نشوب مشاجرة




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