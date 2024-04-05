اليوم السابع
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ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار في المنوفية

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:48 م
ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار في المنوفية التنقيب عن الأثار -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط شخص بالمنوفية لقيامه بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (ميكانيكى ، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل ملكه كائن بدائرة المركز .


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بالحفر بداخل المنزل المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، وتبين وجود (حفرة بقطر 1 متر وعمق 1 متر) وعثر بحوزته على (الأدوات المستخدمة فـى الحفر) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 

 







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