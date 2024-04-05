اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل فرد أمن إداري بسبب خلافات قديمة

الجمعة، 05 أبريل 2024 01:50 م
ضبط المتهمين بقتل فرد أمن إداري بسبب خلافات قديمة حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها (فرد أمن إدارى) توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال وبسؤال (شقيقه) إتهم كلٍ من (عامل ، طالب "مصابان بجروح متفرقة") لوجود خلافات سابقة بينهم فحدثت مشاجرة بينهم قام على أثرها أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وإعترفا بإرتكابهما الواقعة.

 

 







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