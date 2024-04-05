صلاة أئمة الأزهر والإفتاء داخل الكنيسة الأسقفية بالزمالك أبرز لقطات الأسبوع

كتب: محمد الأحمدى

احْفَظْهُمْ فِى اسْمِكَ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ، بتلك الأية من إنجيل يوحنا بالكتاب المقدس كانت تعلو صورة السيد المسيح بالكنيسة الأسقفية بالزمالك والتى ظهرت بمحض الصدفة أمام موضع القبلة حيث أدئ عدد من أئمة الأزهر والأوقاف صلاة المغرب بالمركز المسيحى الإسلامى فى الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالزمالك فى مشهد يلخص مدى المحبة والتقارب والإنسانية حيث يعتبر من أبرز مشاهد الأسبوع.

وجاء الحدث خلال تنظيم المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة والتابع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بكاتدرائية جميع القديسيين بالزمالك حفل إفطار رمضانى بحضورعدد من المشايخ بالأزهر والإفتاء والقساوسة بالكنيسة.



صلاة أئمة الأزهر والإفتاء فى الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية

وقال المطران سامى فوزى رئيس الأساقفة بالكنيسة الأسقفية فى كلمته: نحن نجتمع فى الشهر الكريم على مائدة المحبة والوحدة إذ يتيح لنا الفرصة لتبادل الصداقات والمودة التى هى أساس العلاقة التى تربطنا جميعًا نحن أبناء الوطن الواحد فالاشتراك فى المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة.

وتابع رئيس الأساقفة: يتميز مجتمعنا بالتمسك بالقيم الدينية الأصيلة والتى تدعونا إلى احترام مقدسات وعقائد الناس جميعًا، كما تجمعنا أمور كثيرة منها اللغة والتاريخ المشترك والتسامح الدينى، ونحن نلتقى اليوم على مائدة الإفطار ندعو الله عز وجل أن يعم السلام والرخاء على بلدنا الحبيبة مصر.