شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم ضمن فعاليات مبادرة "كلنا معاك".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، احتفال مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بيوم اليتيم، وانطلاق مبادرة "كلنا معاك"، للاحتفال بيوم اليتيم بمراكز شباب القليوبية، والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمحاسب على محمود رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام، أحمد الزهار مدير إدارة شباب شبرا، والكابتن محمد أمين المدير التنفيذي لمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وندوة دينية لفضيلة الشيخ عبدالله الشرابي أحد مشايخ الأوقاف، حول اهتمام الإسلام برعاية الطفل اليتيم وحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام ومنزلة كافل اليتيم في الإسلام، كما وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعقب الندوة كلمة للقس يوساب عزيز تناول فيها تعاليم الدين المسيحى التى تحث على الاهتمام ورعاية الأيتام، وتنوعت فقرات الحفل لتشمل الإنشاد الديني الذي قدمه أعضاء مركز شباب 15 مايو، وفقرة التنورة، فقرة الساحر، فقرة العرائس، وفقرة الفنون الشعبية، فقرة استعراضية لذوى القدرات والهمم، عروض رياضية، كاراتية، كونغ فو، ألعاب ترويحية ومهرجان الألوان.

وفى كلمته، أعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عن بالغ سعادته بالأجواء المفرحة والمبهجة ضمن فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، موضحا أن فكرة الاحتفال بيوم اليتيم داخل مراكز الشباب تأتى استمرارا للدور المجتمعى الذى تقوم به مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأن مراكز الشباب ليست مراكز رياضية فقط بل يمتد دورها لتصبح مراكز تنويرية وتنموية فى كافة المجالات بالإضافة لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

واختتم اللقاء، بمهرجان الألوان وسط أجواء من السعادة والفرحة، كما تم توزيع هدايا وجوائز على المشاركين، جدير بالذكر أن تلك الفعاليات تأتى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (1)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (2)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (3)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (4)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (5)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (6)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (7)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (8)



شباب القليوبية تحتفل بيوم اليتيم (9)