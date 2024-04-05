شاحنات المساعدات تواصل دخول غزة عبر معبر رفح ومرور وفود الإغاثة والأطباء

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح البرى بين مصر وفلسطين اليوم الجمعة، دخول شاحنات من الجانب المصرى لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد اغاثية وبضائع فى طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة ومرور وفود اغاثية وطبية.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد وشاحنات المساعدات اليومية، أن إحصاءات العابرين خلال الساعات الماضية وصلت إلى 793 مسافرا قادما من غزة، بينهم 10 جرحى، 16 مريضا، 76 مرافقا، 01 وفد أطباء بلا حدود، 03 رحمة حول العالم، 40 إماراتى، كما غادر مصر إلى غزة، حالة وفاة، 06 وفد UN، 03 أطباء بلا حدود، 23 إماراتى.

كما أوضحت بيانات حركة معبر رفح التجارى ومعبر كرم أبو سالم عبور 245 شاحنة، وتم عن طريق معبر رفح دخول 59 شاحنة، بينها 4محروقات 4 غاز، 30 مساعدات 30 وهى 8 مواد غذائية، 2 بطانيات، 9 مياه، 5 مواد تنظيف، 1 أحذية وملابس، 3 طحين، 1 حليب، 1 مستلزمات طبية، و25 شاحنة قطاع خاص تضم 3 دجاج مبرد، 1 لبن، 2 بطاطا، 8 زيت طعام، 3 جبنة، 1 تفاح، 1 تمر، 2 سمنه، 2 بيض، 1 برتقال، 1 زبادى.

وتم عن طريق معبر كرم أبو سالم دخول 186 شاحنة، وهى مساعدات بعدد 134 شاحنة تضم 34 مواد غذائية، 60 طحين، 8 مواد تنظيف، 3 أدوية، 2 مستلزمات طبية، 1 أجهزة طبية "كراسى متحركة"، 8 ملابس وأحذية، 8 فرشات، 5 مواد غذائية تتبع للهلال الإماراتى، 4 تمر تتبع للهلال الإماراتى، 1 أدوية تتبع للهلال الإماراتى، وشاحنات قطاع خاص بعدد 52 شاحنة وهى 5 سكر، 8 بطاطا، 2 كاسات بلاستيك، 5 جبنه، 3 بيض، 3 سيرج، 1 احذيه، 1 طحين، 2 صلصة، 2 محارم، 2 محارم معطر، 2 عجوة، 2 شاى، 1 خميرة ومكرونة، 1 سمنة، 1 تمر، 3 سميد، 1 طحينية، 1 بامية، 2 فستق، 1 رز، 1 تفاح، 1 قهوة، 1 ثومة.

وتواصل هبوط طائرات تنقل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية لقطاع غزة.

أفادت بيانات حركة مطار العريش أن المطار هبطت على أرضه منذ 12 أكتوبر الماضى الماضى 730 طائرة حملت أكثر من 16 ألف طن، بينها 595 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و135 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا على مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصرى للجانب الفلسطينى.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.