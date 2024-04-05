رصد شروق الشمس على شواطئ مطروح في منظر بديع وأجواء خيالية.. فيديو

مطروح - حسن مشالي

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، صباح اليوم الجمعة، رصد خلاله لحظة شروق الشمس، يوم 26 رمضان، وانعكاس أشعتها الذهبية على سطح البحر، في مشهد بديع وأجواء خيلية، وسط الطبيعة الخلابة التي تتميز بها محافظة مطروح.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، من داخل البحر، على ممشى أحد ألسنة حماية الشواطئ، لحدظة شروق الشمس وبداية سطوعها، ورصدت الأجواء المعتدلة وهدوء الأمواج واعتدال حالة الطقس، والطبيعة الخلابة للبحر والشواطئ وواجهة المدينة والكورنيش، في مشهد بانورامي رائع، نقلته عدسة اليوم السابع.

وتميزت حالة الطقس خلال ساعات الصباح بالإعتدال والميل للدفء، وأجواء صافية في محافظة مطروح والساحل الشمالي، مع سطوع الشمس في ظل تراجع تكاثف السُحُب، وحالة الهدوء في الشوارع.

وتشهد ساعات النهار الأولى خلال شهر رمضان المبارك، حالة من الهدوء وتراجع حركة المواطنين والسيارات في معظم شوارع مدينة مرسى مطروح، وتتزايد الحركة تدريجياً بعد فترة الظهيرة وتتزايد قبل غروب الشمس والإفطار، وتكون فترة المساء أكثر نشاطاً وزحاماً في ظل الأجواء الرمضانية التي تتميز بها محافظات ومدن مصر المختلفة.

ويساعد اعتدال الطقس، على خروج أهالي مطروح، قبل نهاية النهار " ساعات العصاري " للتسلية والتمشية والتواجد على الشواطئ وممشى كورنيش االبحر، للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، والتنزه والاستمتاع بدفء وسطوع الشمس، في ظل تراجع نشاط الرياح وتيارات الهواء وهدوء أمواج البحر، مما يزيد الإحساس بالدفء.

ويقبل محبي تأمل الطبيعة الخلابة للبحر، وممارسة هواية صيد الأسماك، على ألسنة حماية الشواطئ، التي تعد ممشى ممتع يقصده الكثيرون عندما يكون الطقس معتدل.