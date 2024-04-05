خارجية فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان وقف بيع السلاح إلى إسرائيل

كتب محمد شعلان

رحبت الخارجية الفلسطينية باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارات فلسطين حول المساءلة ووقف بيع وتصدير السلاح إلى إسرائيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أهمية وقف التعاملات مع منظومة الاستيطان الإسرائيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجفيف منابع الاستعمار الاستيطاني، وأكدت أن الإجماع الدولي على قرارات فلسطين يعكس رفض الممارسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.