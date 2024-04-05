حكاية فلمنج بالإسكندرية.. سُميت باسم عضو مجلس إدارة ترام الرمل وأحد مؤسسيها

الإسكندرية أسماء على بدر

في محافظة الإسكندرية العديد من الحكايات المختلفة، فالإسكندرية مركز الثقافات والحضارات المتعددة جاءت إليها جنسيات عديدة على مر العصور، وتركت أثرا كبيرًا ما زال موجودا حتى الآن، وفى سلسلة التقارير التى ينشرها "اليوم السابع" عن أسرار تسمية مناطق الإسكندرية معنا اليوم منطقة هامة لها حكاية مختلفة وقصة ولاء وهى منطقة فلمنج، ذلك الحى العريق الذى عاش فيه كبار رجال الأعمال اليونانيين والأرمن وكما يطلق عليه أهالى عروس البحر "عاش فيه كبار الخواجات".

موقع حى فلمنج



تمتد منطقة فلمنج الى عدة طرق منها شار ع أبي قير وشارع مصطفى كامل بالإضافة إلى شارع الفتح (طريق الترام) وحدودها من الشمال منطقة رشدى، ومن الجنوب منطقة باكوس، ومن الشرق منطقة بولكلي ، ومن الغرب منطقة حجر النواتية وأبو سليمان.

سبب التسمية



يقول الدكتور إسلام عاصم نقيب المرشدين السياحيين السابق، إن سبب التسمية يرجع إلى فلمنج عضو مجلس إدارة ترام الرمل بالإسكندرية وهو له الفضل فى إدخال خط ترام الرمل إلى الإسكندرية الذى يستمر حتى الآن ويستخدمه آلاف المواطنين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه كان يمتلك فيلا فى منطقة فلمنج وسميت باسمه وقرر أن تكون هناك محطة لحط الترام أمام منزله، مشيرًا إلى أن فكرة أن تكون محطة بأسماء مجلس إدارة الترام تم تطبيقها منها بولكلى وهى بالقرب من محطة فلمنج.

وأوضح أن قديما كان هناك صراع على تسمية المناطق بالإسكندرية والمحطات تحديدًا بأسماء مؤسسى ترام الإسكندرية وذكر هذا الصراع فى أحد الجرائد القديمة وتم توثيقها.

تاريخ منطقة فلمنج



كانت المنطقة بالكامل عبارك عن أراضٍ فارغة تمام لذلك شرعت عائلات سكندرية ثرية لبناء منازلهم فيها تدريجيا ومنهم أجانب وخاصة اليونانيين لتكون بعيدا عن الضوضاء والزحام فى وسط المدينة وفى عام 1860 سمحت الحكومة المصرية لمهندس بريطانى وهو السير ادوارد سان جون فرمان ببناء خط سكة حديد بالإسكندرية وتأسست شركة السكة الحديد عام 1862 بالتعاون بين سيفر وفلمنج وبولكلى وتورتليا وأصبحوا أعضاء مجلس ادارة ترام الإسكندرية ومؤسسي للخط.

تم وضع أول سكك تم وضعها فى سبتمبر 1862 فى المدينة في محطة الرملة والتى سميت بذلك لانها كانت منطقة رملية بالكامل بالقرب من ساحل البحر والتي بنيت بالقرب من المسلات المسماة "إبر كيلوبترا"، وتم افتتاح أول قطار تجره أربعة أحصنة فى 8 يناير 1863 وفى اغسطس من نفس العام تم استبدال الخيول بقاطرة بخارية وتطورت العربات بمرور الزمن ووصلت الى شكلها حاليا.

خلاف الصديقين

وورد فى احد الوثائق القديمة انه وجع خلاف بين بولكلى وفلمينج اعضاء مجلس ادارة ترام الإسكندرية عندما قرروا وضع اسماء المحطات فى غياب فلمينج اثناء ذهابه لقضاء عطلته بالخارج وانتابه الغضب الشديد لوضع هذا الامتياز لهم فقط فى غيابه ليقرروا وضع اسمه على محطة بالقرب من فيلته حتى لايغضب .

وذكرت الوثائق أن اعضاء مجلس ادارة ترام الإسكندرية كانوااصدقاء مقربين ولهم حياه مختلفة ويتجولوا فى شوارع الإسكندرية ويستمتعون بطقسها الممتع ولم يستمر الخلاف طويلا ليعودوا اصدقاء من جديد، وتستمر التسميات التى تم وضعها قديما حتى الآن على محطات الإسكندرية ولكن تم تعيير اسم محطة فلمنج الى الكرنك ولمنها فى ذهن الاهالى بمحطة فلمنج رغم مرور سنوات طويله على وفاتهم ولكن تخليدا لدورهم المميز فى ادخال خط الترام لتكون الاقدم بأفريقيا.



منطقة فلمنج بالإسكندرية (1)



منطقة فلمنج بالإسكندرية (1)



منطقة فلمنج بالإسكندرية (2)



منطقة فلمنج بالإسكندرية (3)



