حفل إفطار جماعي لـ 2000 شخص من أبناء محلة أبو على فى الغربية.. فيديو وصور

الغربية مصطفى عادل

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من داخل قرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي تشهد تنظيم حفل افطار جماعي لابناء القرية، لـ 2000 شخص صائم، في إطار حفل الافطار السنوى الذي ينظمه شباب القرية للعام الرابع للم الشمل وتجميع أبناء القرية على مائدة واحدة.

وقال سيد أبو سلام من أبناء القرية وأحد القائمين على تنظيم حفل الإفطار لـ"اليوم السابع"، أن هذه عادة طيبة يحرصون على القيام بها للم شمل أبناء القرية، وتجميع الاهالي على سفرة واحدة.

وأضاف أنه تم الترتيب لهذا الإفطار قبل 3 أيام، وتم الاتفاق على تنظيمه مع تطوع أهل الخير الذين حرصوا على المشاركة ولم الشمل في مكان واحد، مبينا أن الإفطار يضم الكبير والصغير الكل سواسية.