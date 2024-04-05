اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. ليلة القدر.. وزارة الأوقاف تعلن برنامج ليلة الـ 27 بالمساجد

الجمعة، 05 أبريل 2024 06:56 م
حصاد الوزارات.. ليلة القدر.. وزارة الأوقاف تعلن برنامج ليلة الـ 27 بالمساجد وزارة الاوقاف - أرشيفية

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