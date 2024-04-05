حصاد الوزارات.. ليلة القدر.. وزارة الأوقاف تعلن برنامج ليلة الـ 27 بالمساجد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

ليلة القدر .. وزارة الأوقاف تعلن برنامج ليلة الـ 27 بالمساجد

الصحة: فحص 1.2 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية خلال شهر رمضان المبارك

التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين معهد تيودور بلهارس وجامعة الجلالة الأهلية

وزير الرى: خطة شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملين على المهارات المطلوبة

وزير الزراعة يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك

وزيرة التضامن: إنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات من الدول لغزة

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر

وزير المالية: نستهدف خفض العجز والدين العام.. وتـحقيق فائض أولى 3.5%