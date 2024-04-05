تموين القليوبية تنهى استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

صرح المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل الوزارة مدير مديرية التموين بمحافظة القليوبية، أن مديرية التموين و التجارة الداخلية، استعدت لاستقبال موسم الأعياد والمناسبات خلال الفترة المقبلة، وخاصة عيد الفطر المبارك.

ووجه وكيل الوزارة، جميع الأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة بالاستعدادات، ومن اهم محاور خطة استقبال عيد الفطر المبارك، المخابز البلدية حيث تم توجيه جميع الإدارات التموينية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة، والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد، وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات خلال هذه الفترة بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين.

وتابع وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي فقد تم التوجيه بالمتابعة المستمرة من الإدارات التموينية على مدار اليوم التأكد من توافر السلع الغذائية الاستراتيجية ومستلزمات العيد من اللحوم والدواجن وكعك العيد بمنافذ الوزارة خاصة المجمعات الاستهلاكية ومعارض السلع الغذائية المخفضة المقامة على مستوى المحافظة، وعددها 15 معرض للسلع الغذائية، و20 شادر، كذلك توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين

وكشف عيد عبد الله، أنه بالنسبة لمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز فقد تم تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها

أما بالنسبة للأسواق العامة والسلاسل التجارية فقد تم تشكيل حملات تموينية يومية صباحية ومسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والسلع الأخرى من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين، وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع و مصدرها حماية للمستهلك.

وأكد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، برئاسة وكيل الوزارة، وإشراف وكيلة المديرية المهندسة منال إحسان، لمتابعة أعمال الإدارات وفرق عمل الرقابة وكذلك غرف عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أى شكاوى ترد من المواطنين والعمل على حلها فورا.