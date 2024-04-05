تفاصيل إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف محمولة مسروقة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينه نصر إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة شراء هواتف محمول من تشكيل عصابى على أنها من متحصلات سرقة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمـــول.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" وأقروا بارتكابهم عدد 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كل المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (مالك محل هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة، وبمواجهته اعترف بعلمه أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.



