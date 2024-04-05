تعرف على عدد ما تم تسليمه من وحدات بديل العشوائيات بحى الروضة بمدينة غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

شيدت الدولة عددا من الأحياء البديلة للعشوائيات بأغلب مدن محافظة البحر الأحمر، واطلق عليها حى الروضة، وتضم تلك الأحياء جميع المرافق والخدمات التى يحتاجها المواطنين، وتم انشاءها لتكون منازل دائمه على شكل " بلوكات " يمكن فيما بعد لمالكها البناء أكثر من دور عليها .

كان من بين المدن التى تم انشاء حى للروضة بديل العشوائيات مدينة رأس غارب، شمال المحافظة، وبدأ منذ فترة طويلة مجلس مدينة غارب عملية فحص البيانات ونقل المواطنين تدريجيا اليها .

من جانبه قال اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب أن يوميا يتم تسليم المستحقين فى منطقة الروضة الوحدات الخاصة بهم حيث يجرى الأن التسليم فى المرحلة الثالثة لوحدات بديلة ( بلوك) بمنطقة حى الروضه براس غارب .

واضاف أن تم اجمالى عدد المستلمين (138) بلوك للملاك بحى الروضه (بديل العشوائيات ) للمرحلة الثالثة ذلك بعد اجراء المعاينات اللازمه وازالة المنازل ورفع مخلفات إزالة المنازل.



