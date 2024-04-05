اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تعرف على دعاء آخر جمعة فى شهر رمضان وثوابه

الجمعة، 05 أبريل 2024 10:25 م
تعرف على دعاء آخر جمعة فى شهر رمضان وثوابه دعاء اخر جمعه في رمضان

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة في الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.

وإليكم دعاء اليوم السادس والعشرين والجمعة الأخيرة من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِى فِيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبِى فِيهِ مَغْفُوراً، وَعَمَلِى فِيهِ مَقْبُولًا، وَعَيْبِى فِيهِ مَسْتُوراً، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ".

دعاء آخر جمعة فى رمضان
 

ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ نُودِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ".







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