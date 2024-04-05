تعرف على جهود التحالف الوطني لدعم الأسر اأولى بالرعاية في البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أكدت الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الاهلى والتنموى تكثيف الجهود لتنفيذ خطة التحالف لدعم الأسر الاولى بالرعاية والاكثر إحتياجا بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت أن التحالف الوطني قام بتنظيم عدة فاعليات خلال شهر رمضان المبارك منها توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الاولى بالرعاية وكذلك تنظيم حفل إفطار جماعى لعمال النظافة وتكريمهم على جهودهم إضافة إلى إطلاق مبادرة الخير لتوزيع ملابس العيد والمواد الغذائية بالمناطق الأكثر إحتياجا خاصة المناطق النائية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم الذى نظمه التحالف الوطني للعمل الاهلى والتنموى بمركز كفر الدوار ، وذلك بالتزامن مع أواخر شهر رمضان الكريم.

وتم تكريم أكثر من 1500طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم ومنحهم شهادات تقدير، وهدايا مادية وعينية تحفيزا لهم، وتقديرا لجهودهم فى حفظ كتاب الله تعالى، وذلك برعاية مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بالبحيرة التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلى.

شارك فى حفل التكريم النائبة البرلمانية الدكتوره نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني والمهندس محمد الكاتب أمين صندوق مؤسسة الكاتب الخيرية والشيخ محمود بشير مفتش عام الأوقاف بكفر الدوار، وناجى ابو حويل رئيس جمعية تنمية المجتمع بقرية أبو صالح بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت خلال الآونة الأخيرة عدة فاعليات نظمها التحالف الوطنى للعمل التنموى من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين محدودى الدخل و الاكثر إحتياجا خاصة بالمناطق النائية وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقام التحالف الوطنى بتجهيز 20 الف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المناطق الأكثر إحتياجا خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إعداد أكثر من 2000وجبة ساخنة يوميا لإفطار الصائمين من الأسر الاولى بالرعاية.



ولم تقتصر فاعليات التحالف الوطنى على الدعم الاقتصادى فقط، بل تعدت ذلك إلى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر إحتياجا ،إضافة إلى التفاعل بشكل فورى مع الأحداث الجارية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة مبادرات هامة للتحالف الوطنى بداية من مبادرة "ستر وعافية"مرورا بمبادرة خيرك سابق وانتهاء بمبادرة "كتف بكتف".