ترودو ينتقد نتنياهو بعد تصريحاته بشأن مقتل عمال الإغاثة فى غزة فى قصف إسرائيلى

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وجه رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، انتقادات لاذعة لنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب تصريحاته حول قيام الجيس الإسرائيلى بقتل عمال الإغاثة، قائلاً إن الهجمات على عمال الإغاثة ليست شيئًا يحدث فى الحرب.



وكان المحارب القديم فى الجيش الكندى جاكوب فليكنجر، 33 عامًا، من بين القتلى أثناء توصيل المساعدات الغذائية ضمن قافلة "المطبخ المركزى العالمى".



وقال نتنياهو، الأربعاء، إن الانفجارات كانت حادثًا مأساويًا سيتم التحقيق فيه، ولكنها أيضًا نتيجة للصراع المسلح، مضيفًا: "هذا يحدث فى الحرب".

وفى مؤتمر صحفى بوينيبيج، اليوم الخميس، قال ترودو إنه يتعين عليه "التعامل بشكل مباشر" مع تلك التعليقات.



وقال ترودو: "لا، هذا لا يحدث من تلقاء نفسه، ولا ينبغى أن يحدث ذلك عندما يكون لديك عمال إغاثة فى منظمة غير عادية مثل المطبخ المركزى العالمى يخاطرون بحياتهم كل يوم فى مكان خطير للغاية لتوصيل الطعام إلى الأشخاص الذين يعانون من كارثة إنسانية مروعة".



ويطالب المطبخ المركزى العالمى بإجراء تحقيق مستقل كامل فى الهجوم الذى أدى إلى مقتل عماله، وكانوا ضمن قافلة مساعدات تحمل علامات واضحة بعد تسليم 100 طن من المواد الغذائية إلى مستودع فى وسط غزة عندما تعرضوا للقصف.



كما قُتل فى الهجوم الإسرائيلى الدموى سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة بينهم فلسطينى واسترالى وبريطانيان وبولندى.



وقال ترودو إن هناك حاجة مطلقة إلى إجراء "تحقيق مفتوح وشفاف ومستقل وسريع بالكامل"، لكنه قال إن وقف إطلاق النار والتدفق الهائل للدعم الإنسانى أمر بالغ الأهمية أيضًا.



وأضاف: "الحقيقة هى أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم الإنسانى للتدفق إلى غزة، والمزيد من الحماية للمدنيين والأبرياء وعمال الإغاثة".