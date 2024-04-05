تحرير 94 مخالفة للمخابز خلال حملات بالبدارى وديروط في أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز للتأكد من أوزان الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية كل فى نطاق مركزه ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من من عدم التلاعب فى الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه فضلاً عن وصول رغيف الخبز بجودة عاليةموضحاة إنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين للتأكد من الالتزام بكافة القوانين والقرارات ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين مؤكدًا على استمرار المحافظة فى مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجارى وذلك من خلال خطة محكمة يجرى تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.



وفى هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بقرى دشلوط ومساره والكودية والحوطا تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز ،وبمشاركة ناجح عبدالنعيم رئيس الوحدة المحلية بمسارة، وخلف على عابد رئيس الوحدة المحلية بالحوطا، وحسين نمر حسين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز.

و أسفرت الحملة عن تحرير 86 محضرًا ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود سجلات التفتيش بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، بحملة تموينية على المخابز بمشاركة حافظ جلال نائب رئيس المركز، وأيمن أحمد مدير إدارة التموين بالبدارى، وعظامى علام رئيس الرقابة بإدارة تموين البداري، حيث تم المرور على عدد من المخابز وتم مراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر فضلا عن التأكد من نظافة المعدات المستخدمة فى تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة فى وزن الرغيف وتم تحرير 8 محاضر مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.