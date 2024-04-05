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بداية من غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 155 رحلة طيران دولية أسبوعية

الجمعة، 05 أبريل 2024 11:30 ص
بداية من غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 155 رحلة طيران دولية أسبوعية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستعد مطار مرسى علم الدولى، لاستقبال 155 رحلة طيران دولية أوروبية خلال الأسبوع القادم، بداية من غدا السبت حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبل، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتطبيق الاجراءات الواقائية والامنية على الوافدين فور وصولهم الى أرض المهبط .

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى فى مدينة مرسى علم، إن معدلات الوصول التى تشهدها مدينة مرسى علم خلال الأيام الحالية ترتفع كل اسبوع عن الثانى عدة رحلات، حيث أن هناك زيادة فى معدلات الوصول عن الأسابيع الماضية.

وأكد أنه طبقا لجداول الوصول أن الرحلات الوافدة خلال الأسبوع المقبل تصل من أكثر من 13 جنسية مختلفة وسط اجواء رمضانية داخل الفنادق، اهمها الحنسيات من نوع الالماني والبولندي والبلجيكي والهولندي والتشيكي في مؤشر مشجع ومستمر في التدفق خلال اشهر الشهور المقبل بمرسى علم.


 







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