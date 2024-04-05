بث مباشر.. أمسية دينية قرآن وابتهالات بمسجد سيدي عمر الشناوي في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، الاحتفال بليلة القدر بمسجد سيدي عمر الشناوي بقرية شنو، بكفر الشيخ، بحضور عدد كبير من رجال الأوقاف، ومن الشعبيين والتنفيذيين، وتضمنت الاحتفالية بتلاوة من آيات الذكر الحكيم، للشيخ السيد الأحول، قارئ مسجد العارف بالله إبراهيم الدسيوقي، وابتهالات للشيخ محمد العبسي، وكلمة عن مكانة ليلة القدر للشيخ عبدالرحمن طاحون، كبير مفتشي إدارة أوقاف كفر الشيخ، بحضور سالم أبو شعير، وسيد شمس الدين عضو مجلس النواب، ومحمد الملاح، داعية إسلامي ومبتهل وقارئ، والشيخ سيد البحيري، والشيخ محمد أيمن اسماعيل من قراء القرآن الكريم، والشيخ محمد كواسه، مفتش أول أوقاف كفر الشيخ، نائباً على مدير الإدارة الشيخ علي حمدون, وإبراهيم فضل زيدان.

وأكد وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارىء الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام ، وخاطرة التراويح ، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.