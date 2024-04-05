اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتخابات الكويت.. الإقبال يتجاوز 58% والشارع يترقب نسبة التغيير

الجمعة، 05 أبريل 2024 03:00 ص
انتخابات الكويت.. الإقبال يتجاوز 58% والشارع يترقب نسبة التغيير الكويت - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الأمة، تجاوزت 58%، حتى ما قبل إغلاق صناديق الاقتراع، ما يشير إلى أن نسبة المشاركة النهائية ستكون مرتفعة، عكس التوقعات السابقة.

وأغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة فى فصله التشريعى الـ18 (أمة 2024)، أبوابها في تمام الـ12 من ليل الخميس، تمهيداً لبدء عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس للسنوات الأربع المقبلة، حسبما ذكرت وكالة كونا للأنباء.

واستمرت عملية الاقتراع 12 ساعة، إذ انطلقت في تمام الـ12 ظهراً في خمس دوائر انتخابية، وجرت وفق نظام الصوت الانتخابى الواحد لاختيار 50 عضواً من بين 200 مرشح ومرشحة.







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