اليوم.. افتتاح مسجد المشارقة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف ، مسجد عبد الحليم على أمين بقرية مشارقة اهناسيا"بعد إحلاله وتجديده " في إطار خطة وزارة الأوقاف.

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة اهناسيا ، في افتتاح مسجد عبد الحليم على أمين"بعد إحلاله وتجديده " في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

حيث من المقرر أن تقام شعائر صلاة الجمعة" اليوم 5 أبريل" بعد افتتاح المسجد الكائن بمشارقة اهناسيا ، وتبلغ مساحته 200 م2 ، بتكلفة 2 مليون جنيهاً " جهود ذاتية ".