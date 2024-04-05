اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 05:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 2 مليون جنيه..

اليوم.. افتتاح مسجد المشارقة فى بنى سويف

الجمعة، 05 أبريل 2024 05:00 ص
اليوم.. افتتاح مسجد المشارقة فى بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف ، مسجد عبد الحليم على أمين بقرية مشارقة اهناسيا"بعد إحلاله وتجديده " في إطار خطة وزارة الأوقاف.

وأناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة اهناسيا ، في افتتاح مسجد عبد الحليم على أمين"بعد إحلاله وتجديده " في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

حيث من المقرر أن تقام شعائر صلاة الجمعة" اليوم 5 أبريل" بعد افتتاح المسجد الكائن بمشارقة اهناسيا ، وتبلغ مساحته 200 م2 ، بتكلفة 2 مليون جنيهاً " جهود ذاتية ".

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

مساجد جديدة

أوقاف بنى سويف

مساجد بنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة