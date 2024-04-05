اليوم السابع
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الجمعة، 05 أبريل 2024 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليابان تفرض حدا لعدد المرات التي يمكن فيها للمواطنين الأجانب تقديم طلبات اللجوء

الجمعة، 05 أبريل 2024 07:00 م
اليابان تفرض حدا لعدد المرات التي يمكن فيها للمواطنين الأجانب تقديم طلبات اللجوء اليابان
أ ش أ

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فرضت اليابان حدا لعدد المرات التي يمكن فيها للمواطنين الأجانب تقديم طلبات اللجوء بموجب نظام جديد يبدأ في يونيو، حسبما أعلنت الحكومة اليوم الجمعة، مما يسمح لها بترحيل الأشخاص الذين تم رتفرض ض طلباتهم عدة مرات.


وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم تنقيح قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين في البلاد العام الماضي للسماح بترحيل أولئك الذين تقدموا بثلاثة طلبات لجوء أو أكثر، على الرغم من انتقادات أحزاب المعارضة والمحامين الذين قالوا إن ذلك قد يؤدي إلى اضطهاد الأشخاص في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.







اليابان

الحكومة اليابانية

الهجرة فى اليابان

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