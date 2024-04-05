المجرم الصغير.. قصة مارى بيل أصغر طفلة فى العالم تذبح جارها

كتب - أحمد عبد الهادي

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" المجرم الصغير "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة الطفلة ماري بيل 11 عاما، فهي الأكثر إثارة للجدل، حيث قامت في عام 1968، بذبح جارها وكان عمره 4 سنوات، وبعدها بشهر وبمساعدة صديقتها، قامت بذبح صبي آخر وعمره ثلاث سنوات، بالطريقة نفسها.

سجنت بيل، ثم في العام 1980 تم إطلاق سراحها، وغيّرت هويتها.