اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2024 09:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

المجرم الصغير.. قصة مارى بيل أصغر طفلة فى العالم تذبح جارها

الجمعة، 05 أبريل 2024 09:00 ص
المجرم الصغير.. قصة مارى بيل أصغر طفلة فى العالم تذبح جارها ارشيفية - محكمه
كتب - أحمد عبد الهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" المجرم الصغير "، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث اليومية بمختلف أنحاء العالم، قتل وسرقة ونصب، ونادراً ما تحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله. 
 
وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة الطفلة ماري بيل 11 عاما، فهي الأكثر إثارة للجدل، حيث قامت في عام 1968، بذبح جارها وكان عمره 4 سنوات، وبعدها بشهر وبمساعدة صديقتها، قامت بذبح صبي آخر وعمره ثلاث سنوات، بالطريقة نفسها.
 
سجنت بيل، ثم في العام 1980 تم إطلاق سراحها، وغيّرت هويتها.
 
 
 






المجرم الصغير

مجرم صغير

طفل مجرم

جريمة طفل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة