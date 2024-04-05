الكرملين: الأمن الاستراتيجي يعد المجال الرئيسي للحوار بين موسكو وواشنطن

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أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن المجال الرئيسي المحتمل للحوار بين روسيا والولايات المتحدة هو المسائل المتعلقة بالأمن الاستراتيجي.



ورداً على سؤال حول ما إذا كان موضوع عدم نشر أسلحة في الفضاء قد يكون أحد المواضيع الرئيسية المحتملة للحوار بين الولايات المتحدة وروسيا.. أوضح بيسكوف "أن المجال الرئيسي المحتمل للحوار بين الولايات المتحدة وروسيا هو على وجه التحديد المسائل المتعلقة بالأمن الاستراتيجي، والتي تشمل موضوع الفضاء".



ورداً على سؤال بشأن مشروع قرار للولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حول تسليح الفضاء.. أجاب المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية قائلا "فيما يتعلق بمشروع القرار الأممي المقترح من قبل واشنطن، علينا دراسة هذا المشروع ثم اتخاذ موقف".