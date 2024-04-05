الشيخ أحمد عصام الدين فرحات خطيبًا للجمعة بمسجد السيدة زينب

كتب لؤى على

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ أحمد عصام الدين فرحات إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة بأداء خطبة الجمعة بعنوان: "صدقة الفطر وحق الله في المال"، من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، وكان قد أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وذلك بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وبهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف نقل شعائر صلاة الجمعة القادمة من مسجد السيدة زينب رضى اللّه عنها بمناسبة افتتاحه بعد تطويره، وكان قد أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمستوى التطور شديد الرقى الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد وجه وزير الأوقاف التحية والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، ولولا فضل الله (عز وجل) وتوجيه واهتمامه بعمارة المساجد على هذا المستوى الذى يليق بمصر فى ظل الجمهورية الجديدة برئاسته، ما كان لنا أن نقف على هذا المستوى العظيم.